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القبض على راكب قادم من هولندا حاول تهريب ربع كيلوجرام ماريجوانا داخل مخدة

الخميس، 28 يونيو 2018 10:53 م
القبض على راكب قادم من هولندا حاول تهريب ربع كيلوجرام ماريجوانا داخل مخدة المتهم الهولندى المتهم بتهريب المخدرات
كتب محمد طنطاوى
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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، محاولة راكب قادم من هولندا تهريب مخدرات داخل مخدة صغيرة الحجم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمه الى الجهات المختصة. 
 
وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة أمستردام، أشتبه ابراهيم عامر رئيس القسم في  راكب مصرى  بسبب ارتباكه و ملاحظة قصر مدة السفر و ظهور علامات اسفل العين توحي بتعاطي الراكب للمخدرات، و بعرض الامر علي جمال عبد الفتاح مدير الجمرك فتم تكليف مدير صالة الوصول عمرو عبد المنعم وياسر ابراهيم تفتيش امتعة الراكب بدقة حيث عثر داخل الشنطة الخاصة بالراكب علي مخدة صغيرة و بها فتحة صغيرة سبق خياطتها يدويا و بفتحها وجد ثلاثة اكياس سوادء سميكة حتي لا يظهر ما بداخلها علي اجهزة فحص الحقائب و بفتح الاكياس وجد 23 كيس به نبات الماريجوانا و 5 اكياس بهم جوهر الحشيش بوزن اجمالى 250 جرام تقريبا و بتفتيش كافة الحقائب وجد 24 طابع مخدر و مجموعة من السجائر محشوة بمواد يشتبه ان تكون مخدرة و معدة للاستخدام و مجموعة من ورقة البفرة و مجموعة من الادوات التي تستخدم في تعاطي المخدرات.
 
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و أمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الادارة المركزية بتحرير محضر ضبط للراكب وتسليمه للجهات الأمنية المختصة للعرض على النيابة العامة. 
 
 

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