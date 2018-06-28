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"العصار" و"مميش" يبحثان سبل التعاون المشترك لتنمية محور قناة السويس

الخميس، 28 يونيو 2018 12:26 م
"العصار" و"مميش" يبحثان سبل التعاون المشترك لتنمية محور قناة السويس لقاء اللواء العصار والفريق مهاب مميش
كتب زكى القاضى
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والوفد المرافق له بحضور الدكتور نبيل المراغى، الخبير الدولى بمجال تنقية المياه وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك من أجل تنفيذ مشروعات تطوير منطقة محور قناة السويس .

 

ورحب اللواء العصار بالفريق مهاب مميش وأعرب عن سعادته بالتطور الملحوظ فى تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس والأثر الملموس لذلك على العائدات الاقتصادية للقناة موضحا أن المنطقة الاقتصادية تشهد تسجيل نجاحات عظيمة فى تنفيذ مشروعاتها، وناقش العصار آخر مستجدات التعاون بين الوزارة وهيئة قناة السويس فى توريد بعض الآلات والمعدات ومقاطع الصلب اللازمة لتنفيذ مشروعات تنمية القناة، وكذا المشروعات المستقبلية والخاصة بإقامة محطات تحلية المياه فى المنطقة الاقتصادية .

 

وأكد "العصار" على حرصه على متابعة مشروعات القناة لما لها من مردود إيجابى، معرباً عن استعداد وزارة الإنتاج الحربى لتسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التى تخدم هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية .

 

بحث اللقاء إمكانية دعم قناة السويس بمحطات تحليه مياه متنقلة، وذلك فى إطار إعداد البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

 

من جانبه استعرض الدكتور نبيل المراغى الخبير الدولى بمجال تنقية المياة امكانية إقامة وتنفيذ هذه المحطات بسعات مختلفة من خلال مصانع الإنتاج الحربى .

 

ومن جانبه أعرب مهاب مميش عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربى والدور الذى تقوم به من أجل المشاركة فى تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروعات التنمية بالدولة.

 

وأضاف مهاب مميش أنه شاهد على التزام الوزارة بتلبية متطلبات مشروعات هيئة القناة، الأمر الذى يدعو إلى استمرار هذا التعاون من أجل استغلال موارد الدولة المتاحة لإقامة مناطق صناعية ومراكز لوجيستية تساهم فى دعم وتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس .

 

كما وجه "مميش" خلال اللقاء بضرورة التعاون مع الإنتاج الحربى لدراسة عرض المنتجات المدنية بالجمعيات التابعة لهيئة قناة السويس وذلك حتى يتسنى للعاملين هناك والمواطنين بمحافظات القناة الاستفادة من منتجات الإنتاج الحربى.


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