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الطالب الأول على التعليم الفنى: "كنت بذاكر ساعة واحدة فقط من كتاب المدرسة"

الخميس، 28 يونيو 2018 12:09 م
الطالب الأول على التعليم الفنى: "كنت بذاكر ساعة واحدة فقط من كتاب المدرسة" مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
كتب ماجد تمراز
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قال عمر صالح سليم، الطالب الأول على الجمهورية فى الدبلومات الفنية لنظام من 5 سنوات، إنه سعيد لحصوله على هذا المركز، لأن الله توج جهده وتعبه منذ العام الأول له فى التعليم الفنى، موجهاً الشكر إلى والده لتشجيعه الدائم.

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان يذاكر ساعة واحدة فقط فى اليوم، وكان يحصل على درس خصوصى فى مادة واحدة فقط وهى الكيمياء، ولكن هذا القدر القليل من المذاكرة، كان يلزمه تركيز كبير.

وأوضح عمر أنه اختار برغبته دخول التعليم الفنى عن الثانوية العامة بعد اتمامه الشهادة الإعدادية، لأنه شعر أنه سيتميز بها، ولاقى تشجيعا كبيرا من بيته بالكامل، مؤكداً أنه اجتهد منذ السنة الأولى له فى الثانوية الفنية حتى أكرمه الله بهذا المجموع، وأنه كان يزاكر من كتاب المدرسة.

 


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