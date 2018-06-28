الصين تؤكد التزامها بوعودها لمنظمة التجارة العالمية

أ ف ب

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها "التزمت بكل الوعود" التى قطعتها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، فيما تسعى واشنطن وبروكسل إلى دفع بكين نحو التخلى عن سياساتها الحمائية.

وفى رد على منتقدين ومن بينهم الرئيس الامريكى دونالد ترامب، نشرت الصين، تقريرا بعنوان "الصين ومنظمة التجارة العالمية"، يوضح الإصلاحات التى نفذتها بكين، منذ انضمامها إلى المنظمة في 2001.

وقال نائب وزير التجارة الصينى وانج شوين، فى مؤتمر صحفى عقد لطرح التقرير، أنه "لا توجد أى دولة عضو فى منظمة التجارة الدولية تعاني اقتصاديا او خسرت بسبب انضمام الصين إلى المنظمة، هذا الأمر غير موجود".

وترى إدارة ترامب أن الولايات المتحدة أخطأت فى دعمها لانضمام الصين إلى المنظمة، متهمة بكين بعدم الوفاء بوعودها بتطبيق إصلاحات تناسب السوق.

وقال إن "الصين نفذت بحزم كل وعد قطعته عند دخولها منظمة التجارة العالمية" مشيرا إلى أنه اذا كانت بعض الدول لا توافق "بامكانها أن تقاضينا فى منظمة التجارة العالمية".