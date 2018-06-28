الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

أجرى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالا هاتفيا، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعزية فى وفاة شقيقته.

وأعرب الشيخ سيف بن زايد، خلال الاتصال الهاتفى، عن خالص التعازى لفضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة فى وفاة المغفور لها بإذن الله، شقيقة فضيلته.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وامتنانه للشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على حرصه على الاتصال وتقديم العزاء.

كما أجرت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالا هاتفيا، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعزية فى وفاة شقيقته.

وأعربت القبيسى، خلال الاتصال الهاتفى، عن خالص التعازى لفضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة فى وفاة المغفور لها.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره للدكتورة أمل القبيسى، رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هذا الاتصال الكريم.