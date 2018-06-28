الشيخ جابر طايع: قدمنا للبرلمان الحجج والمستندات التى تؤكد أحقية علماء الأوقاف وأئمتها فى الفتوى

صرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى ، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء السادة الأئمة ، وأن أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين ، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل ، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم ، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء ، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم ، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية ، بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة ، وهو ما وضعته اللجنة الدينية الموقرة بمجلس النواب الموقر في اعتبارها ، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى.

وأضاف جابر طايع، الأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق ، لأننا لو أقصينا أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة ، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة .