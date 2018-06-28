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الشركات العاملة باليابان: مردود إيجابى لرفع حظر السفر عن مناطق سياحية بمصر

الخميس، 28 يونيو 2018 01:57 م
الشركات العاملة باليابان: مردود إيجابى لرفع حظر السفر عن مناطق سياحية بمصر سياح -أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلن ياسر مصطفى، رئيس اتحاد الشركات العاملة بالسوق اليابانى، عن رفع حظر السفر لكل المناطق السياحية فى مصر وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية اليابانية اليوم الخميس.
 
وقال مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الخارجية كانت أصدرت تعليمات بحظر رعاياها من زيارة المناطق من القاهرة حتى الأقصر، وكذلك عدم المرور من طريق القاهرة الإسكندرية. 
 
وأضاف أن قرار الخارجية اليابانية برفع حظر السفر عن مصر، سيكون له مردود إيجابى على تدفق الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، وعودة السياحة الثقافية بشكل كبير، معربًا عن آمله فى حصول مدينتى الأقصر وأسوان على نصيبهم العادل من الحركة السياحية اليابانية، حيث يتميز السائح اليابانى بمعدل انفاق عالى وعشقه للحضارة المصرية.
 
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