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السفير الفرنسى ينشر صورة احتفال الرئيس السيسى بعيد ميلاد جان إيف لودريان

الخميس، 28 يونيو 2018 07:29 م
السفير الفرنسى ينشر صورة احتفال الرئيس السيسى بعيد ميلاد جان إيف لودريان السيسى ووزير الخارجية الفرنسى
كتب هيثم سلامة
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نشر السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتيه، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لاحتفال الرئيس السيسى بعيد ميلاد جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

وعلق ستيفان روماتيه، على الصورة،" لفتة صداقة من الرئيس السيسي لجان إيف لودريان بالاحتفال بعيد ميلاده فى القاهرة".

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الرئيس السيسى يحتفل بعيد ميلاد وزير الخارجية الفرنسى
 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسسى استقبل اليوم الخميس، "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الفرنسى بالقاهرة.

السفير الفرنسى فى القاهرة
تغريدة السفير الفرنسى فى القاهرة

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع وزير خارجية فرنسا، علي إقامة شراكة ثقافية بين مصر وفرنسا فى إطار تعاون ثنائى فى المشروعات الثقافية الضخمة التي تشيدها مصر حالياً وعلي رأسها مدينة الفنون والثقافة والأوبرا العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير بهضبة الأهرام، ومتحف الحضارة بالمعادى، ومتحف مدينة العالمين الجديدة، وذلك علي نحو يعكس الميراث الثقافي والحضاري العريق لكل من البلدين ولما لفرنسا من خبرة عريضة في مجال المتاحف والثقافة والفنون، الأمر الذى يمثل مساهمة وإضافة ثرية لتلك المشروعات العالمية على أرض مصر.

 
 

 

 

 

 

 


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