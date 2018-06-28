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السجن المشدد 7 سنوات لعاطل شرع فى قتل مواطن بالجيزة

الخميس، 28 يونيو 2018 02:27 م
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل شرع فى قتل مواطن بالجيزة محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين محمد جمال عوض و عادل عبد الهادى، وسكرتير وجية أديب، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع  فى قتل أخر بسبب خلافات سابقة بينهم.
 
وتعود تفاصيل الواقعة فى الدعوى التى حملت رقم 6141 لسنه 2016، والتى أكدت أن المتهم "ع.ر"، شرع فى قتل المجنى عليه "م.م"، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلة لسابقة الخلاف بينهما وأعد لهذا الغرض سلاح نارى "فرد خرطوش"، وتربص له فى المكان الذى أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق علية النار قاصدا قتله.
 
وفى تحقيقات النيابة العامة قال أحد الأشخاص والذى كان رفقة المجنى عليه أن المتهم أطلق علية عيارا ناريا من الخلف باستخدام "فرد خرطوش"، وما أن سقط على الارض حتي انهال عليه بالضرب بسلاح أبيض علي ذراعيه وقدمية قاصدا من ذلك قتلة، ولكن تدخل الأهالى منع المتهم من تنفيذ مخططة وفر هاربا من مكان الواقعة.
 
 

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