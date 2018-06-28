السجن المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين فى اتهامهم بـ"أحداث عنف الطالبية"

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمن و10 سنوات لمتهمين و7 سنوات ل6 متهمون فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

صدر الحكم تعقد بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.