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"الزراعة": 53 مليون جنيه لتسمين 7 آلاف رأس من الماشية ضمن مشروع إحياء البتلو

الخميس، 28 يونيو 2018 11:50 ص
"الزراعة": 53 مليون جنيه لتسمين 7 آلاف رأس من الماشية ضمن مشروع إحياء البتلو الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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وافق مجلس إدارة مشروع تنمية الثروة الحيوانية "أحياء مشروع البتلو"، علي تمويل شراء 3731 رأس ماشية بقيمة 37 مليون و310 ألف جنيه، وتمويل 3286 رأس ماشية للتغذية بقيمة 16 مليونا و430 ألف جنيه، بقيمة إجمالي 53 مليونا و 740 ألف جنيه وفقا للمعايير المتعلقة بشروط صرف قروض البتلو من الجهات المعنية بإجمالي 7 آلاف رأس ماشية لأغراض تمويل عمليات الشراء والتغذية للنهوض بالثروة الحيوانية إستفاد منها 450 مربي ضمن فرص العمل المباشرة بالإضافة إلي القيمة المضارفة للمشروع من خلال العمالة غير المباشرة.

وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، إنه تم وضع قواعد لضمان توفير القروش الميسرة لمشروع النهوض بالثروة الحيوانية المعروف بـ"قروض البتلو"، بأن يتم توزيع القروض طبقا للمحافظات الأقل إستفادة من التمويل السابق بالمحرلة الاولي والثانية والثالثة، مع مراعاة إستفادة عدد أكبر من العملاء وبحد أقصي 10 رؤوس، مشيرة إلي أن تقرر تخصيص 15 مليون جنيه من إجمالي التمويل المتاح للبنك الزراعي المصري من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة للعجول المحلية.

وأضاف "محرز"، إنه تقرر تخصيص 185 مليون جنيه للإستفادة من شراء رؤوس الماشية المستوردة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والبنك الزراعي المصري وجهاز الخدمة الوطنية بشأن تدبير روؤس عجول مستوردة، موضحا إنه نظرا للطلب الشديد من قبل راغبي الإستفادة من المشروع القومي لإحياء البتلو في شراء عجول محلية، فقد تقرر تخصيص 54 مليون جنيه تقريبا من هذا التمويل لضخه للعملاء الراغبين في الإستفادة من شراء العجول المحلية في المرحلة الحالي.

وكشف تقرير  وزارة الزراعة ، أن المستفيدين  فى 15 محافظة  منها الاسكندرية لـ6 عملاء  بشراء عدد روؤس 54 رأس  بمبلغ 540 ألف جنيه ، وبلغ عدد روؤس التغذية 54 رأس بمبلغ 270 ألف جنيه ،  باجمالى مبلع 810 ألف  جنيه ، تليها محافظة   البحيرة عدد العملاء المستفيدين بلغ 31  بعدد روؤس للشراء  بلغ 274 رأس  بمبلغ 2 مليون و740 ألف جنيه ، وعدد روؤس التغذية بلغ 274 رأس  بمبلغ مليون و370 ألف جنيه  باجمالى 4 مليون و110 ألف جنيه .

وشملت المحافظات  كفر الشيخ  عدد المستفيدين  بلغ 46  مستفيد ، بعدد رؤس للشراء بلغ 421 رأس  بمبلغ   4  مليون  و210 ألف جنيه ، وبلغ عدد روؤس التغذية 293  رأس بمبلغ مليون و465 ألف جنيه  ، باجمالى  5 مليون و675 ألف جنيه ،  تليها محافظة  الدقهلية عدد المستفيدين  بلغ 85 عميلا  بعدد روؤس الشراء  788 رأس  بمبلغ 7 مليون و880 ألف جنيه وعدد روؤس التغذية بلغ 746 رأس  بمبلغ 3 مليون و730  ألف  باجمالى  مبلغ  بلغ 11 مليون و610 ألف جنيه ، تليها محافظة الاسماعيلية  عدد المستفيدين 9  بعدد روؤس 76 رأس  بمبلغ 7 مليون  و60 ألف جنيه ،  وتغذية 76  رأس باجمالى 380 ألف جنيه ،  باجمالى مبلغ  11 مليون و40 ألف جنيه .

كما شملت المحافظات المستفيدة من المشروع محافظة الشرقية ، بعدد  47 مستفيد من المربين  لإجمالي  431 رأس ماشية  بمبلغ 4 مليون و310 ألف جنيه ، بالإضافة إلي تمويل  تغذية  398 رأس  بمبلغ مليون و990 ألف جنيه باجمالى 6 مليون و300 ألف جنيه للشراء والتغذية ، تليها  المنوفية  بعدد المستفيدين يبلغ   161  وتمويل عمليات شراء روؤس الماشية لعدد  1123  رأس بمبلغ 11 مليون و230 ألف  جنيه  وتمويل تغذية  975 رأس بمبلغ  4 مليون و875 ألف جنيه باجمالى  مبلغ 16 مليون 105 ألف جنيه للشراء والتغذية ، تليها  الجيزة عدد  المستفيدين 5  من تمويل شراء رؤوس الماشية بإجمالي عدد 50 رأس بمبلغ 500 ألف جنيه  ، وتمويل تغذية 50 رأسا  بمبلغ250 ألف جنيه ،  باجمالى 750 ألف جنيه لأغراض الشراء والتغذية .

وفيما يتعلق بعدد المستفدين من المشروع بمحافظة الفيوم ، فقد بلغ عدد المستفيدين 14 مستفيد ، بشراء 110  رأس  بمبلغ  مليون و100 ألف جنيه ،   وعدد رؤوس التغذية 110 رأس بملغ 550 ألف جنيه باجمالى  مليون و650 ألف جنيه ، تليها  المنيا  بعدد المستفيدين 12  بشراء 113 رأس بمبلغ مليون و130 ألف جنيه وعدد رؤوس التغدية 103 رأي باجمالى 515 ألف جنيه ،  باجمالى 16 مليون و450 ألف جنيه ، تليها  اسيوط  بعدد المستفيدين 8 ، شراء 60 رأس  بمبلغ 600 ألف جنيه  وعدد رؤوس التغذية 60 رأس بمبلغ 300 ألف جنيه باجمالى9 مليون جنيه.

 ووفقا لتقرير وزارة الزراعة بلغ عدد المستفيدين بالمشروع في محافظة سوهاج،  10  مربين، بعدد شراء روؤس 87 رأس بمبلغ 870 ألف جنيه ، و51 رؤوس للتغذية باجمالى 255 ألف جنيه باجمالى مليون و125 ألف جنيه ،  تليها قنا  عدد المستفيدين بلغ 11  بعد رؤوس شراء 100 رأس  بمبلغ مليون  جنيه  وعدد رؤوس التغذية بلغ 52 رأس  بمبلغ 260 ألف جنيه ،  باجمالى 12 مليون و60 ألف جنيه ،  تليها  الاقصر  عدد الم ستفيدين 3 شراء 24 رأس بمبلغ240 ألف جنيه  واجمالى التغذة لهم 120 ألف جنيه  باجمالى 360 ألف جنيه ،  تليها  فروع القاهرة 2 عدد المستفيدين ،  شراء 20 رأس بملغ200 ألف جنيه  وعدد التغذية 20  رأس بمبلغ100 ألف جنيه باجمالى 300 ألف جنيه.


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