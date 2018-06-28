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الرى: مليار و250 مليون جنيه لحماية الإسكندرية من التغيرات المناخية

الخميس، 28 يونيو 2018 05:00 ص
الرى: مليار و250 مليون جنيه لحماية الإسكندرية من التغيرات المناخية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، أن الهيئة تنفذ حاليًا 6 عمليات فى محافظة الإسكندرية، لحماية الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة، والحفاظ عليها من عمليات النحر العالية، ومواجهة النوات وارتفاع الأمواج والتغيرات المناخية. 

 

وأضاف السعدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى تنفيذ مشروعين لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولى، وإنشاء سلسلة  (الحواجز الغاطسة) ضمن المشروع القومى لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة، والمكون من ثلاثة مراحل بتكلفة نحو مليار جنيه و250 مليون لحماية حوالى 7 كم من ساحل الإسكندرية.

 

أوضح السعدى، أنه بعد الانتهاء من هذه المراحل الثلاثة تكون الإسكندرية قد استعادت شواطئها بالكامل، وكذلك حماية كورنيش الإسكندرية والمنشآت والاستثمارات على طريق الكورنيش، كما تساعد هذه الحواجز الغاطسة على اكتساب شواطئ رملية تساعد على التنمية السياحية وزيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب وإمكانية توسعة طريق الكورنيش من المنتزه وحتى المحروسة.

 

أشار السعدى، إلى أنه يجرى تنفيذ عملية أخرى بطريق الكورنيش فى المنطقة المواجهة للمنشية، علاوة على العمل حالياً فى حماية قلعة قايتباى التى تعد أحد الآثار التاريخية الهامة فى الإسكندرية، حيث يتم تنفيذ حاجز أمواج طوله 550 مترًا على بعد مسافة 200 متر من القلعة، وذلك لحمايتها من الأمواج العالية، وكذلك حماية شاطئ أبو قير أمام الكتلة السكنية.


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