video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن التصويت التراكمى فى مجلس إدارة شركات البورصة

الخميس، 28 يونيو 2018 11:49 ص
الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن التصويت التراكمى فى مجلس إدارة شركات البورصة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل حول نظام التصويت التراكمى ونظام التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة المقيدة بالبورصة، وذلك وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
وتضمنت المادة السادسة من القرار السابق وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، وتعقد الورشة بمقر الهيئة بالقرية الذكية بالدور الأرضى بمسرح الهيئة فى تمام العاشرة صباحا يومى الأربعاء والخميس القادمين 4-5/7/2018 .
 
وتهيب الهيئة بممثلى الشركات المعنيين بالحضور والمشاركة والمبادرة إلى تسجيل بياناتهم على البريد الالكترونى التالى :
Info @fra.gov.eg
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد عمران: العالم يحتاج 7 ترليونات دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة

اخبار البورصة

الرقابة المالية

التصويت التراكمى

البورصة




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة