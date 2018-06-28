الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن التصويت التراكمى فى مجلس إدارة شركات البورصة

كتب هانى الحوتى

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل حول نظام التصويت التراكمى ونظام التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة المقيدة بالبورصة، وذلك وفقا لما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتضمنت المادة السادسة من القرار السابق وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، وتعقد الورشة بمقر الهيئة بالقرية الذكية بالدور الأرضى بمسرح الهيئة فى تمام العاشرة صباحا يومى الأربعاء والخميس القادمين 4-5/7/2018 .

وتهيب الهيئة بممثلى الشركات المعنيين بالحضور والمشاركة والمبادرة إلى تسجيل بياناتهم على البريد الالكترونى التالى :

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