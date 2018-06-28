الدفاع الروسية: عودة آخر مروحية "كا-52" الحربية من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عودة آخر مروحية "كا-52" الحربية إلى روسيا من سوريا.
وأضافت الدفاع الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "عاد طاقم المروحية الحربية والطائرة نفسها إلى روسيا بعد قيامهم بمهمات فى سوريا".
يشار إلى أن المروحية "كا-52" تعتبر تعديلا للمروحية "كا-50"، وتستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة وغير المدرعة والأفراد والمروحيات والطيران المنخفض، ليلا ونهارا وفى كافة ظروف الأحوال الجوية.
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