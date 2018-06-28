video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الخشت: بدء تلقى طلبات تحويلات الطلاب بكليات جامعة القاهرة أول أغسطس

الخميس، 28 يونيو 2018 02:26 م
الخشت: بدء تلقى طلبات تحويلات الطلاب بكليات جامعة القاهرة أول أغسطس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أقر مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قواعد التحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة فى العام الجامعى المقبل 2018/2019، ويبدأ مكتب التحويلات المركزى بجامعة القاهرة فى تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل، حتى نهاية الشهر.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى يتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

وأشار الخشت إلى أن التحويلات تتم فى إطار النسبة التى يحددها مجلس كل كلية وفى ضوء إمكانيات كل كلية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع التزام الطالب بإثبات محل إقامته فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة وتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحول منها، مضيفاً أنه لا تقبل تحويلات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والآثار.

وأكد الخشت، التزام جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وكذلك قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات وتتم عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع، وكذلك التحويل المناظر بسبب النقل الادارى تتم عن طريق الجامعة مباشرة.   

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخشت: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى الأسبوع الأول من يوليو

الخشت

جامعة القاهرة

التحويل لكليات جامعة القاهرة




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة