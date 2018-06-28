الخشت: بدء تلقى طلبات تحويلات الطلاب بكليات جامعة القاهرة أول أغسطس

وائل ربيعى

أقر مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قواعد التحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة فى العام الجامعى المقبل 2018/2019، ويبدأ مكتب التحويلات المركزى بجامعة القاهرة فى تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل، حتى نهاية الشهر.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى يتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

وأشار الخشت إلى أن التحويلات تتم فى إطار النسبة التى يحددها مجلس كل كلية وفى ضوء إمكانيات كل كلية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع التزام الطالب بإثبات محل إقامته فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة وتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحول منها، مضيفاً أنه لا تقبل تحويلات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والآثار.

وأكد الخشت، التزام جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وكذلك قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات وتتم عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع، وكذلك التحويل المناظر بسبب النقل الادارى تتم عن طريق الجامعة مباشرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.