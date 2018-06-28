الخارجية الروسية: لافروف يلتقى وزير الخارجية الأردنى بموسكو 4 يوليو

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، سيستقبل فى العاصمة موسكو نظيره الأردنى أيمن الصفدى وسيبحث معه الشأن السورى.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس: "إن الوزيرين الروسى والأردنى سيبحثان فى موسكو القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

وأضافت زاخاروفا :" سيركز الوزيران خلال محادثاتهما على تسوية الأزمة السورية فى إطار عمل منطقة خفض التصعيد فى الجنوب الغربى لسوريا، التى جرى الاتفاق عليها بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن".

وأكدت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية أن لافروف الصفدى سيناقشان كذلك الأوضاع فى المسار الفلسطينى الإسرائيلى.