الخارجية الأمريكية تضيف ميانمار والعراق والنيجر وإيران للائحة دول تجنيد الأطفال

كتب أحمد عبد الرحمن

أضافت الخارجية الأمريكية دول ميانمار والعراق والنيجر وإيران إلى لائحة الدول التى تجند الأطفال، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

ورفعت الخارجية الأمريكية، اسم السودان من لائحة الدول التى تجند الأطفال.