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الخميس، 28 يونيو 2018 05:29 م
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الجيش السورى يعلن السيطرة على مدينة الحراك في درعا

الخميس، 28 يونيو 2018 05:00 م
الجيش السورى يعلن السيطرة على مدينة الحراك في درعا الجيش السورى
كتب سمير حسنى
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قالت تقارير إعلامية لبنانية، إن الجيش السورى سيطر على مدينة الحراك في درعا.

 وكانت أفادت مصادر سورية اليوم الخميس، بمقتل 46 شخصا فى تفجيرين وقصف لبعض المناطق بمحافظة درعا.

وقالت المصادر، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - "إن 22 شخصا قتلوا جراء تفجيرين فى بلد ناحتة بريف درعا، كما قتل 24 آخرين فى مناطق متفرقة فى المحافظة، منها بلدة الطيبة ".

وأضافت المصادر أن القوات السورية فتحت ممرين أمنين لعبور المدنين إلى مناطق سيطرتها، وأنشأت ثلاثة مراكز إيواء لاستيعابهم.


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الجيش السورى

درعا

مدينة الحراك

حزب الله




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