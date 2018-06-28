الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تكرم يحيى دكرورى بعد إنهاء مدة خدمته

كرمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعد أن تم اكتمال عطائه وبلوغه سن التقاعد، وذلك فى آخر جلسة فتوى وتشريع أمس ترأسها دكرورى.

وقامت الجمعية بتسليم المستشار دكرورى درعا، للتعبير عن الشكر وتقديرا لمجهوداته واكتمال عطاؤه بمجلس الدولة، ومدون عليه "نظراً لدوركم المتميز فى محارب العدالة قاضياً بالحق والعدل ومستشاراً أميناً ناصحاً للدولة، ولما قدمتموه طوال مسيرتكم العطرة من أجل إعلاء شأن مجلس الدولة، ورفعته واستقلاله".