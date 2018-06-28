التنسيق والجامعات الخاصة يسيطران على مناقشات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

بالتزامن مع انعقاد لجان امتحان الثانوية العامة، لمادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات، بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، سيطرت درجات تنسيق الالتحاق بالجامعات، والجامعات الخاصة على حديث أولياء الأمور، الموجودين أمام بوابات المدرسة.

وأبدت إحدى أولياء الأمور استنكارها من ترويج بعض أساتذة المواد العملية بالثانوية، إلى أن تنسيق كليات الطب هذا العام لن يقبل أى طالب يحصل على درجات أقل من 102%، مشيرين إلى أن ذلك يخدم مصلحتهم فى التحاق الطلاب بالدروس الخصوصية، ويضاعف من قلقهم حيال امتحانات الثانوية.

وأكدت ولية أمر أخرى، أن تنسيق كليات الطب بالجامعات الخاصة، يضع درجات أقل كثيرا من الحكومية قد تصل إلى 92%، فيما أكدت أخريات أن الالتحاق بالجامعات الحكومية أفضل كثيرا من نظيرتها الخاصة، والتى ترتفع مصروفاتها بشكل كبير، وفى حال عدم حصول الطالبات على مجموع يؤهلهم لدخول كليات الطب، من الممكن أن يلتحقوا بكلية العلوم فى الجامعات الحكومية.