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"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر يونيو للبقالين

الخميس، 28 يونيو 2018 12:00 ص
"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر يونيو للبقالين على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلن المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر يونيو الجارى لبقالى التموين، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى المحافظات، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا، إضافة إلى توفير مختلف المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.

 

وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والسكر والمكرونة بجانب توفير العديد من السلع الأخرى، كما يتم توفير مختلف السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بالمحافظات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بطرح ما يقرب من 20 إلى 22 طن أسماك طازجة ومجمدة يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح كيلو البلطى أسوان بسعر 15 جنيهًا عدد 4 -5  سمكات للكيلو، وكيلو البلطى 2 سمكة الكيلو بسعر 26 جنيهًا، وطرح كيلو سمك الماكريل بسعر يتراوح من 28 جنيهًا لليابانى، و39 جنيهًا للماكرين الايسلندى وطرح البورى بسعر 50 جنيها عدد 2 سمكة للكيلو، وطرح كيلو سمك المكرونة من 24 إلى 25 جنيها وكيلو السردين بـ16 جنيهًا.

 


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