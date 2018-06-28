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التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 على موقع الوزارة

الخميس، 28 يونيو 2018 01:50 م
التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 على موقع الوزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2028 برقم الجلوس على موقعها الرسمى على بوابة التعليم الفنى، بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية صباح اليوم الخميس فى تخصصات التجارى والزراعى والفندقى والصناعى. 
 
وبلغت احصائيات ونسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3  إلى  57.58% ، وبلغ عدد المتقدمين  من الطلاب 697015 طالبا ، و حضر منهم  694454 طالبا ونجح منهم  399837 طالبا وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  233 الف و873  طالبا ، بنسبة 33.68% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 60 ألف و744 طالبا.
 
 ولفتت الاحصائيات الى ان نسبة النجاح في  فنى ثانوى تجارى ، بنسبة نجاح 58.43% ، وبلغ عدد المتقدمين 231534 طالبا حضر منهم 230720 طالبا ناجح منهم 134814 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى 72202  طالبا ، بنسبة 31.29% ،وبلغ إجمالى الباقون للاعادة 23704 طالبا.
 
وفى نوعية ثانوى فندقى، بلغت نسبة النجاح 78.06%، وبلغ عدد المتقدمين 16272 طالبا حضر منهم 16224 طالبا ناجح منهم 12665 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  3099 طالبا ، بنسبة 19.10% وبلغ اجمالى الباقون للإعادة 460 طالبا.
 
وفى نوعية ثانوى زراعى، بنسبة نجاح  42.32% ، وبلغ عدد المتقدمين 73082 طالبا حضر منهم  72784طالبا ناجح منهم  30802 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  34178 طالبا، بنسبة 46.95%، وبلغ إجمالى الباقون للإعادة 7807طالبا.
 
وفى نوعية ثانوى صناعى بنسبة نجاح 61.04%  ، وبلغ عدد المتقدمين  289093 طالبا  حضر منهم 287940 طالبا ونجح منهم 17563 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  92258 طالبا ، بنسبة 32.04% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 19919 طالبا.
 
وفى التعليم والتدريب المزدوج، بلغت إجمالى نسبة النجاح العامة 84.65 %، وبلغ عدد المتقدمين  من الطلاب 10285 طالبا ، و حضر منهم  10248 طالبا ونجح منهم  8675 طالبا وبلغ إجمالى الطلاب الراسبون بالدور الثانى  1478 طالبا، بنسبة 14.42% ،وبلغ إجمالى الباقون للإعادة 95 طالبا.
 ولفتت الاحصائيات الى ان نسبة النجاح في  التعليم والتدريب المزدوج " تجارى " ، بنسبة نجاح 72.09% ، وبلغ عدد المتقدمين 775 طالبا حضر منهم 774 طالبا ناجح منهم 558 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى 163  طالبا ، بنسبة 21.06% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 53 طالبا 
 
 
وفى نوعية في  التعليم والتدريب المزدوج " فندقى "، بلغت نسبة النجاح 70.53% ، وبلغ عدد المتقدمين 872 طالبا حضر منهم 872 طالبا ناجح منهم 615 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  242 طالبا ، بنسبة 27.75% وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 15 طالبا
 
 
وفى نوعية في  التعليم والتدريب المزدوج "زراعى" ، بنسبة نجاح  73.8568.19%  ، وبلغ عدد المتقدمين 651 طالبا حضر منهم  650طالبا ناجح منهم 480 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  157 طالبا ، بنسبة 24.15% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 13طالبا
 
وفى في  التعليم والتدريب المزدوج "صناعى "بنسبة نجاح 88.30%  ، وبلغ عدد المتقدمين  7987 طالبا  حضر منهم 7952 طالبا ونجح منهم 7022 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  916 طالبا ، بنسبة 11.53% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 14 طالبا.
 
وفى الاعداد المهنى نظام 3 سنوات ، بلغت اجمالى نسبة النجاح العامة 48.50% ، وبلغ عدد المتقدمين  من الطلاب 76749 طالبا ، و حضر منهم  76538 طالبا ونجح منهم  37118طالبا وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى  30661 طالبا ، بنسبة 40.06% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 8759 طالبا .
 ولفتت الاحصائيات الى ان نسبة النجاح في الاعداد المهنى " فندقى "  ، بنسبة نجاح 62.59% ، وبلغ عدد المتقدمين 1190 طالبا حضر منهم 1187 طالبا ناجح منهم 743 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى 286  طالبا ، بنسبة 24.09% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 158 طالبا .
وبلغت نسبة النجاح في الاعداد المهنى " زراعى "  ، بنسبة نجاح 49.04% ، وبلغ عدد المتقدمين 14336 طالبا حضر منهم 14302 طالبا ناجح منهم 7013 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى 6650  طالبا ، بنسبة 46.50% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 639 طالبا.
وفى الاعداد المهنى "صناعى " بلغت نسبة النجاح 48.10% ، وبلغ عدد المتقدمين 61220 طالبا حضر منهم 61049 طالبا ناجح منهم 29362 طالبا ، وبلغ اجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثانى 23725  طالبا ، بنسبة 38.86% ،وبلغ اجمالى الباقون للاعادة 7962 طالبا .
 
 

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