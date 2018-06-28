التعليم: صورة مظروف الأسئلة المنشور على صفحات الغش لامتحان الكيمياء غير صحيح

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه بالتواصل مع مسئولى المطبعة السرية المختصة بطباعة الامتحانات بإحدى الجهات السيادية، تم التأكد من أن ما ظهر فى الصورة التى نشرتها صفحات الغش وزعمت أنها تخص مظاريف أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا علاقة له بالامتحانات.

وكانت صفحات الغش الإلكترونى نشرت صورة زعمت أنها تخص أحد الأظرف الخاصة بتغليف أوراق امتحانات الثانوية العامة التى سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، داخل لجان الامتحانات ابتداءا من التاسعة صباحا.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن ما تقوم به صفحات الغش عبارة عن إفلاس نتيجة فشلهم فى تسريب الأسئلة ومحاولة بائسة لإقناع الطلاب بقدرتهم على تغشيشهم.

كما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان، إنه بشأن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء الذى سيقوم الطلاب بأداؤه اليوم الخميس 28/6/2018 .

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه على الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة التى أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولا تمت بصلة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.