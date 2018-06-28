التعليم: صورة مظروف الأسئلة المنشور على صفحات الغش لامتحان الكيمياء غير صحيح

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.
وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه على الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة التى أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولا تمت بصلة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.
كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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