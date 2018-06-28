video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: صورة مظروف الأسئلة المنشور على صفحات الغش لامتحان الكيمياء غير صحيح

الخميس، 28 يونيو 2018 08:51 ص
التعليم: صورة مظروف الأسئلة المنشور على صفحات الغش لامتحان الكيمياء غير صحيح الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكد الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه بالتواصل مع مسئولى المطبعة السرية المختصة بطباعة الامتحانات بإحدى الجهات السيادية، تم التأكد من أن ما ظهر فى الصورة التى نشرتها صفحات الغش وزعمت أنها تخص مظاريف أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا علاقة له بالامتحانات.
 
 
وكانت صفحات الغش الإلكترونى نشرت صورة زعمت أنها تخص أحد الأظرف الخاصة بتغليف أوراق امتحانات الثانوية العامة التى سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، داخل لجان الامتحانات ابتداءا من التاسعة صباحا.
 
 
وأكد الدكتور رضا حجازى، أن ما تقوم به صفحات الغش عبارة عن إفلاس نتيجة فشلهم فى تسريب الأسئلة ومحاولة بائسة لإقناع الطلاب بقدرتهم على تغشيشهم.
 
 
كما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان، إنه بشأن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء الذى سيقوم الطلاب بأداؤه اليوم الخميس 28/6/2018.

 

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه على الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة التى أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولا تمت بصلة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة. 

 

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للجان امتحانات الثانوية العامة

2018

امتحانات الكيمياء للثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الثانوية العامة

حالات الغش بامتحان الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2018

الغش بالثانوية العامة

حالات الغش بالثانوية العامة 2018




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة