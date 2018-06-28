"التعليم" تعلن اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2018 وأسماء الأوائل

تعلن اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2018 فى مؤتمر صحفى يعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن النسبة العامة للنجاح مرتفعة عن العام الماضى بما يقرب من 5%، موضحة أن اليوم سيتم إعلان أسماء الأوائل أيضًا.

وكان أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الرابط الذى يتم من خلاله بث نتيجة الدبلومات الفنية 2018، والمقرر اعتمادها وإعلانها بشكل رسمى اليوم الخميس.

وأوضحت، أن الكنترولات انتهت من تحديد قائمة أوائل الدبلومات الفنية لهذا العام، مضيفة أن مسئولى قطاع التعليم الفنى يعدون المؤشرات النهائية والنسب المئوية وأسماء الطلاب الأوائل.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، النتيجة كاملة على الرابط التالى حيث يمكن للطالب الدخول برقم جلوسه لمعرفة النتيجة كاملة.