البيئة: مكافحة تلوث زيتى بشاطئ معهد علوم البحار بالسويس

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أمس بلاغ من الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة أفاد بوجود تلوث زيتى على شاطئ معهد علوم البحار بالسويس.

وعلى الفور تم إرسال لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس بالتنسيق مع معهد علوم البحار للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تبين أن التلوث عبارة عن طبقة متقطعة من الزيت مختلطة بالرمال والحشائش على الشاطئ تبلغ مساحتها حوالى 1كم × 1 متر ولا يوجد آثار للتلوث بالبحر، وقد قامت اللجنه بعمل مسح للمنطقة المجاورة لشاطئ المعهد ولا يوجد أى تلوث.

وأوضحت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية أنه تم إبلاغ مركز مكافحة التلوث الزيتى التابع للهيئة العامة للبترول للتعامل مع التلوث وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث يحتمل أن يكون التلوث ناتج من تصريف مخلفات زيتية من إحدى السفن العابرة نظرا لكثرة حركة السفن بالمنطقة نتيجة وجود العديد من الموانئ البحرية ، وجارى متابعة الموقف حتى الانتهاء من إزالة التلوث .