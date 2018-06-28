البيئة تنجح فى إطلاق سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية

قالت وزارة البيئة، إن فريق من الفرع الإقليمى للجهاز بالمنصورة، فى إطلاق سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء مدينة رأس البر بالتنسيق مع مجلس المدينة ومأمور قسم رأس البر، وذلك فى إطار توجيهات محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالحفاظ على التنوع البيولوجى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه كان قد ورد بلاغ إلى الفرع الإقليمى بوجود سلحفاة بحرية بإحدى مطاعم رأس البر و فور ورود البلاغ تم التوجه إلى المطعم وتحرير محضر بالواقعة.

وتم التأكد من سلامه السلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية .

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين في حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.