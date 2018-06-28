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البورصة تعلق العروض المسجلة على العربية لاستصلاح الأراضى بالجلسة الاستكشافية

الخميس، 28 يونيو 2018 10:49 ص
البورصة تعلق العروض المسجلة على العربية لاستصلاح الأراضى بالجلسة الاستكشافية محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قرر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة بالجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العربية لاستصلاح الأراضى، وذلك خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المنصورة للدواجن، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، وعبور لاند للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضى، ودايس للملابس الجاهزة، ووادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى.
 
 
 

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