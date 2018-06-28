البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 0.4%

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 910.827 جنيه، بتراجع بنسبة 0.4% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 497.380 مليار جنيه إلى 498.243 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 0.2%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.707 مليار جنيه إلى 194.616 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 694.087 مليار جنيه إلى 692.860 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 735 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 720 ألف سند تقريباً.