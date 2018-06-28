البورصة تخسر 19.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو بنسبة تراجع 2.1%

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 19.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو ليغلق عند مستوى 910.827 جنيه، بتراجع بنسبة 2.1% عن الشهر الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 503.197 مليار جنيه إلى 498.243 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 203.442 مليار جنيه إلى 194.616 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 706.639 مليار جنيه إلى 692.860 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2262 مليون جنيه خلال شهر يونيو، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2220 ألف سند تقريباً.