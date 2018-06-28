البنك الدولى : 530 مليون دولار لدعم تحسين الرعاية الصحية فى مصر

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أعلن البنك الدولى اليوم عن مشروع بقيمة 530 مليون دولار مساهمة في تحقيق هدف مصر القومى لتحسين الرعاية الصحية العامة.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن المشروع يشمل توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، والمساهمة في برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي، فضلا عن مساندة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "هذا المشروع يستهدف تحسين نظام الرعاية الصحية

ويضع الأساس للنمو والازدهار.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي في البيان ذاته: نرحب بمساندة البنك الدولي في تنفيذ برنامجنا الطموح لإصلاح قطاع الصحة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

كما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، "تمثل الصحة أولوية قصوى للحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى التعامل مع أهم أولويات أجندة الصحة في مصر، وهي القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومعالجة مشكلات الصحة العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم الأسرة، والأمراض غير المعدية. وبناء على ذلك، سيسمح لنا المشروع بتحقيق هدفنا المتمثل في ضمان حصول كل مصري على خدمات الرعاية الصحية الجيدة التي ستمكنه من العيش حياة مزدهرة والمساهمة في تنمية مصر".

ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة بقيمة 35 مليون دولار، فضلا عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وفحص مليون وحدة دم سنويا، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالي 35 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض.

ويشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية.