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البترول: حفر أول بئر استكشافى فى منطقة “نور” بشمال سيناء خلال شهرين

الخميس، 28 يونيو 2018 02:04 م
البترول: حفر أول بئر استكشافى فى منطقة “نور” بشمال سيناء خلال شهرين المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية حمدى عبد العزيز
أ ش أ
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قال المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية حمدى عبد العزيز إنه من المتوقع أن تبدأ شركتى (إينى) الإيطالية وثروة المصرية فى حفر أول بئر استكشافي بمنطقة (نور) البحرية بشمال سيناء خلال شهرين .

وأضاف عبد العزيز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس "أنه سيتم البدء في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية (نور) بالبحر المتوسط عقب موافقة مجلس النواب على اتفاقية أعمال البحث والاستكشاف"، لافتا إلى أنه عقب إصدار قانون بالاتفاقية سيتم حفر بئر استكشافية وتحديد المؤشرات الخاصة بمناطق الامتياز؛ وسيتم تحديد عدد الآبار التي سيتم حفرها في المراحل التالية والاحتياطي المؤكد بالآبار.


يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا كان قد قال -في تصريحات سابقة - : "إن منطقة (نور) تبلغ مساحتها 730 كيلو مترا مربعا وتعد من مناطق الأعماق الضحلة حيث يتراوح العمق ما بين 200 إلى 350 مترا"، مشيرا إلى أن فترة البحث ستستغرق حوالي 6 سنوات تنقسم على مرحلتين كل منها ثلاث سنوات.


وأضاف: "أن هناك التزاما من جانب الشركات المشاركة باستثمار 105 ملايين دولار بصورة مبدئية منها 75 مليون دولار لحفر بئر، فيما يتم في المرحلة الثانية حفر بئر آخر".


وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر مايو الماضي على المذكرة الخاصة باتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية (نور) بالبحر المتوسط.


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