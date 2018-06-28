الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة حلحول فى محافظة الخليل، كما اعتقلت خمسة أخرين من محافظة نابلس، وثلاثة من محافظة بيت لحم، وثلاثة أخرين من محافظة طوباس، إضافة إلى اثنين آخرين من محافظة رام الله.

من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيان اثنان، جراء قصف مدفعى إسرائيلى استهدفهما شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية "إن فتيين أصيبا بقصف مدفعى إسرائيلى جنوب قطاع غزة، حيث وصفت جروح أحدهم بالخطيرة".. موضحة أن الطواقم الطبية نقلتهما إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقى العلاج اللازم.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلى أن قوات الجيش العاملة على حدود غزة أحبطت محاولة تسلل وعثرت على قنابل مولوتوف فى المكان.