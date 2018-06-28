الإنتربول يحاصر كوادر الإرهاب الهاربين للخارج بـ"النشرات الحمراء"

كتب محمود عبد الراضي

جدد الإنتربول المصرى إرسال نشرات حمراء لعدد من الدول، للمطالبة بتسليم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات القضائية المصرية، ومتورطين فى قضايا متنوعة فى مصر.

وتشمل القوائم العناصر الارهابية الهاربة للخارج مثل عاصم عبد الماجد والقرضاوى ومحمد ناصر ويحى موسى وغيرهم من العناصر المطلوبة للجهات القضائية.

ويكمن دور إنتربول القاهرة فى استقبال وتوجيه الطلبات التى ترد من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين، المطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد، ومتابعة إجراءات محاكمة من يحمل منهم الجنسية المصرية، ولحين صدور الأحكام وتنفيذها، وقرارات تسليم لمن لا يحمل الجنسية المصرية إلى الدول الطالبة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم.