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"الإسكان": الانتهاء من أحد اتجاهى نفق النهضة بالجيزة آخر يوليو المقبل والآخر نهاية ديسمبر

الخميس، 28 يونيو 2018 10:10 ص
"الإسكان": الانتهاء من أحد اتجاهى نفق النهضة بالجيزة آخر يوليو المقبل والآخر نهاية ديسمبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، بأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ أحد اتجاهى مشروع نفق النهضة بالجيزة، نهاية يوليو المقبل، ومن المقرر الانتهاء من الاتجاه الآخر الأطول بالمشروع، نهاية ديسمبر المقبل.

 

وقال المهندس مصطفى العجوز، إن مشروع نفق النهضة بالجيزة، هو نفق سيارات بإجمالى طول 1700 م، اتجاهين بعرض 7 م، بكل اتجاه بشارع مراد بالجيزة، ومزود بأحدث وسائل السلامة والمراقبة المرورية، ووسائل سحب مياه الأمطار والسيول، موضحا أنه مقسم كالتالى، نفق بطول 850 م، للاتجاه القادم من ميدان الجلاء إلى ميدان الجيزة، ونفق بطول 550 م، للاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى ميدان الجلاء، ومخرج جامعة القاهرة بطول 300 م.​

 

 


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