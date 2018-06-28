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الخميس، 28 يونيو 2018 01:44 م
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خلال الفترة من يوليو – يناير من العام المالى الحالى..

الإحصاء: 353.7 مليار جنيه إيرادات للدولة خلال 7 أشهر.. 82.5% منها ضرائب

الخميس، 28 يونيو 2018 12:58 م
الإحصاء: 353.7 مليار جنيه إيرادات للدولة خلال 7 أشهر.. 82.5% منها ضرائب المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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سجلت القيمة الإجمالية لإيرادات الدولة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى "الفترة من يوليو – يناير 2017/ 2018"، نحو 353.7 مليار جنيه استحوذت الإيرادات الضريبية على 82.5% منها بقيمة 291.8 مليار جنيه.
 
وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنوعت إيرادات الدولة خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الجارى، بين الإيرادات الضريبية، والمنح، وإيرادات أخرى، حيث بلغت قيمة المنح 300 مليون جنيه بنسبة 0.1% من إجمالى الإيرادات.
 
وبقيمة 61.6 مليار جنيه، حصلت الدولة إيرادات أخرى بخلاف "الضريبية"، كما لفت التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، حيث بلغت 291.8 مليار جنيه فى الفترة من يوليو – يناير 2017/ 2018، مقابل198.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – يناير 2016/ 2017.
 
وأشار التقرير الإحصائى إلى أنواع الضرائب المحصلة والتى ساهمت فى ارتفاع القيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية، وجاءت كالتالى..
 
- 81.8 مليار جنيه قيمة الضرائب المحصلة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الفترة من يوليو – يناير للعام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 63.3 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
 
- 26.2 مليار جنيه قيمة الضرائب على الممتلكات خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 19.3 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
 
- 156.7 مليار جنيه قيمة الضرائب على السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو – يناير من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 97.9 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
 
- 17.5 مليار جنيه قيمة الضرائب على التجارة الدولية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 14 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
 
- 9.6 قيمة ضرائب أخرى خلال الفترة من يوليو – يناير من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 4.2 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى. 
 
 
 
 
 

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