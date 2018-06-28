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الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الخميس، 28 يونيو 2018 12:21 م
الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل" أكد أحمد محمد المليجى إبراهيم الأول على الثانوية الفندقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد أحمد محمد المليجى إبراهيم الأول على الثانوية الفندقية، بإجمالى 93.86%، الذى يبلغ من العمر 50 عاما، أنه كان لديه إصرار ورغبة فى التعليم، خاصة أنه من محبى القراءة ولدية عزيمة على التعلم.
 
 
وأضاف الأول على الثانوية الفندقية، لـ"اليوم السابع"، أنه ينوى أن يكمل فى التعليم الجامعى، وسيختار ما يناسبه من الكليات، مشيرا أنه كان لديه الكثير من وقت الفراغ ما جعله يستطيع أن يستمر ويكمل فى التعليم.
 
 
وقال المليجى، إنه يعيش مع والدته وغير متزوج ويعمل فى محل ورثه عن والده، ولن يغير مجال عمله وسيستمر فى العمل بالمحل بالتزامن مع دخوله الجامعة، موجها رسالة لكل طالب فى مراحل التعليم بأن التعليم لا يعرف سن وأنه متاح للجميع وعلى الإنسان أن يسعى دائما للوصول لكل ما يتمناه.
 
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الأول على الثانوية الفندقية هو الطالب أحمد المليجى، ويبلغ من العمر 50 عاما، تقدم من الخارج للامتحانات وحصل على المركز الأول فى شعبة الفندقى بإجمالى 93.86%.
 
 
أكد أحمد محمد المليجى إبراهيم
أكد أحمد محمد المليجى إبراهيم

 


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