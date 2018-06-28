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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 28 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 27 37 
وسط الدلتا 26 36
الإسكندرية 22 30
بلطيم 22 29
مطروح 22 29
السلوم 20 30
سيوة 22 34
بورسعيد 26 30
دمياط 24 30
العريش 17 31
رفح 18 30
الإسماعيلية 25 36 
السويس 25 36
رأس سدر 24 36
نخل 18 36
نويبع 29 39
طابا 25 37 
كاترين 19 34
الطور 26 34
شرم الشيخ 29 41
الغردقة 27 40
مرسى علم 31 40
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 37
المنيا 23 37
أسيوط 26 38
سوهاج 26 39
قنا 29 43
الأقصر 27 45
أسوان 30 45
أبوسمبل 29 44
الوادى الجديد 27 42
شلاتين 27 37 
أبو رماد 29 36
رأس حدربة 28 35
حلايب 29 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 32 44
المدينة 31 45
الرياض 29 44
المنامة 31 38
أبوظبى 31 40
الدوحة 29 41
الكويت 33 47
دمشق 18 38
بيروت 24 30
عمان 17 34
القدس 19 30 
غزة 24 31
بغداد 29 45
مسقط 30 36
صنعاء 14 29
الخرطوم 27 38
طرابلس 22 28
تونس 19 31
الجزائر 20 26
الرباط 15 24
نواكشوط 26 36
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 
أنقرة 15 34 
اسطنبول 20 28
إسلام آباد 25 34
نيودلهى 28 33
جاكرتا 24 31
بكين 24 35
كوالالمبور 24 30
طوكيو 25 31
أثينا 20 27
روما 15 30
باريس 18 26
مدريد 18 32
برلين 16 24
لندن 14 26 
مونتريال 17 28
موسكو 15 26
نيويورك 23 31
واشنطن 22 27
 

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