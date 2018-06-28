ارتفاع صادرات مصر إلى الخارج لـ18.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى صادرات مصر إلى الخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017 – 2018 أى خلال 9 أشهر، لتسجل 18.8 مليار دولار، مقابل نحو 16 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.