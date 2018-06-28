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ارتفاع جماعى بالبورصة فى ختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية

الخميس، 28 يونيو 2018 02:56 م
ارتفاع جماعى بالبورصة فى ختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.826 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.63%، والعرب على 4.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 1036 جنيه، 30.6 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 16348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 16473 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 

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