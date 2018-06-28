اتحاد المهندسين العرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطنيين

كتبت آية دعبس

تابع اتحاد المهندسين العرب، فى اجتماع المجلس الأعلى بدورته العادية الرابعة والسبعون، المنعقدة فى عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، الأحداث الجارية فى الأراضى الفلسطينية، والاعتداءات الصهيونية الممنهجة على أهل غزة والقدس والضفة الغربية.

وأدان اتحاد المهندسين العرب، فى بيان، بأقسى العبارات هذه الاعتداءات الصارخة، ويستنكر بشدة ممارسات الاحتلال ضد المسيرات الشعبية المطالبة بحق العودة، ويؤكد موقفه النابع من ضمير الشارع العربى على امتداد وطننا العربى الكبير والشعوب الحرة فى كل العالم برفض ما يسمى "صفقة القرن"، مؤكداً أن الصفقة ضربة قاضية لحلم أشقائنا الفلسطينيين وحقهم فى دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل أرضهم التاريخية، محذراً من التداعيات الخطرة للصفقة على مستقبل الأردن واستقراره، مؤمناً أن مواجهة "صفقة القرن" واجب وضرورة حمايةً لفلسطين والأردن ودفاعاً عن ثوابت امتنا ومقدساتها، وحفاظاً على حقوقها وعلى رأسها حق العودة.

وشدد اتحاد المهندسين العرب، على أن مواقف الولايات المتحدة الامريكية بانحيازها الدائم للاحتلال واعترافها بالقدس الشريف عاصمة لهذا الكيان المغتصب تستدعى ما هو أبعد من الاستنكار والشجب نحو الضغط بكل الأوراق السياسية والقانونية ضد الانحياز الأمريكى والاعتداءات الإسرائيلية.