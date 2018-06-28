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إيطاليا تهدد بتعطيل مقررات قمة الاتحاد الأوروبى

الخميس، 28 يونيو 2018 04:08 م
إيطاليا تهدد بتعطيل مقررات قمة الاتحاد الأوروبى كونتى
أ ف ب
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هدد رئيس الحكومة الايطالية جوزيبى كونتى، اليوم الخميس، بتعطيل مقررات قمة الاتحاد الاوروبى، المخصصة لمسألة الهجرة، اذا لم تحصل روما على ما يحقق مطالبها.

وحذر كونتى، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور القمة، "ننتظر أفعالا. هذه القمة ستكون خيارا وأنا مستعدّ لأستخلص منها النتائج".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت لديه نية تعطيل نتائج القمة اذا لم يحصل على ما يرضى ايطاليا، قال كونتي "إنه احتمال لا أريد أن أتخيّله، لكن اذا وصلنا إليه، لن تكون هناك نتائج نتقاسمها".

وذكر رئيس الحكومة الايطالية الشعبوية أن بلاده قدمت لائحة طلبات أثناء الاجتماع غير الرسمى، الذى عُقد مع 15 من نظرائه الأحد فى بروكسل. وقال إن "إيطاليا أعدّت اقتراحا، نعتبره منطقيا لأنه مطابق تماما للروح والمبادئ التي يستند إليها الاتحاد الاوروبى".

 


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