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إصابة عامل بحالة تسمم لتناوله مادة كيميائية عن طريق الخطأ بالمنوفية

الخميس، 28 يونيو 2018 10:36 ص
إصابة عامل بحالة تسمم لتناوله مادة كيميائية عن طريق الخطأ بالمنوفية اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب عامل بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم وذلك نتيجة تناوله مادة كيميائية عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام بإستقبالها " ر إ ع " عامل ومقيم مركز شبين القناطر - قليوبية، مصاباً ( حالة تسمم ) وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم شبين الكوم الجامعى " قسم السموم " بالإنتقال والفحص، وبسؤاله أفاد أنه أثناء تناولة وجبة الغذاء بمقر عملة بدائرة المركز تناول مادة كميائية خاصه بالدهانات بطريق الخطأ لاعتقاده أنها مياه وحدثت إصابته ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم . 
 
 

 

 


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