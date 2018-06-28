إحالة عامل للجنايات قتل خالته لسرقة مجوهراتها بسبب رغبتها فى الزواج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل خالته لسرقة مشغولاتها الذهبية لرغبته فى الزواج.

تعود أحداث الواقعة بدات مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالمنطقة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة " نجفه إ م" 60 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفة النوم وترتدى ملابسها الداخلية فقط، وبها إصابات عبارة عن كدمة أسفل العين اليسرى بطول 2 سم وأصابع الإبهام والخنصر باليد اليمني.

وبسؤال كل من نجل المتوفاة "صبري م م" 34 سنة موظف ونجلتها "سماح م م" 38 سنة، ربة منزل، وزوج نجلتها "عماد ع أ" 43 سنة، سائق، قرروا بتلقيهم اتصال هاتفى من أحد الجيران يفيد بانبعاث رائحة غاز من الشقة سكن المتوفاة فحضروا إلى مسكنها وفتحه بكسر الباب الخارجى وتبين لهم وفاتها.

وأضافوا بأنها تقيم بمفردها واكتشافهم اختفاء مشغولات ذهبية كانت تتحلى بها عبارة عن ( 6 غوايش ، 3 خاتم ) ونفوا علمهم بملابسات وفاتها، فانتقلت الأجهزة الفنية، وتم وضع خطة بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث.

ومن خلال التحريات، تم التوصل لمشاهدة لنجل شقيقة المتوفاة "محمد س ع" 20 سنة، عامل بمحل كاوتش، والسابق اتهامه في القضية رقم 32495 لسنة 2016م حلوان " سلاح أبيض " ـ اثناء خروجه من مسكن المجني عليها في وقت سابق على اكتشاف الواقعة، وأضافت التحريات بقيامه بمغادرة مسكنه والإقامة طرف أحد أصدقائه وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها، أسفرت إحداها عن ضبطه وبمناظرته تبين وجود إصابات باليد لم يبرر سببها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرا لرغبة المجنى عليها في الزواج بالرغم من كبر سنها، وعلمه باحتفاظها بمصوغات ذهبية بمسكنها فخطط للتخلص منها والاستيلاء على ما بحوزتها من مشغولات ذهبية.

وأشار المتهم أنه توجه لمسكنها بدعوى زيارتها، وحال تواجدها بغرفة نومها غافلها وتعدى عليها بالضرب، محدثا إصابتها أسفل العين اليسرى لإفقادها الوعى ثم كتم أنفاسها بقطعة قماش حتى تأكد من وفاتها، وعقب ذلك نزع عدد 6 غوايش و3 خواتم ذهبية كانت تتحلى بها وتسبب فى حدوث ما بها من إصابات باليد اليمنى ولاذ بالفرار وتوجه للإقامة طرف احد أصدقائه "شريف ش س" 24 سنة، سمكرى، والذي ساعده فى بيع (غويشه وخاتم من متحصلات الحادث) بمعرفة شقيقته "شيرين" 28 سنة، ربة منزل، وجارى ضبطها " لدي أحد أصحاب محلات المشغولات الذهبية بذات المنطقة سكنهما، مقابل مبلغ 7000 جنيه تحصل صديقه منها على مبلغ 500 جنيه.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط صديقه "شريف ش" والمشغولات الذهبية التي قاما ببيعها وبمواجهة الأخير، أيد ما جاء بأقوال المتهم واعترف بعلمه بما ارتكبه المتهم، كما تم بإرشاد المتهم ضبط باقي المشغولات الذهبية المستولي عليها عبارة عن ( 5 غويشة ، 2 خاتم ) ومبلغ 5300 جنيه من متحصلات بيع ( غويشة ، وخاتم ) بمسكن شقيقته "أميرة س" 25 سنة، ربة منزل، والتى نفت علمها بكون المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وأضاف بانفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وشراء مواد مخدرة بقصد التعاطى، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.