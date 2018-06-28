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أمير الكويت يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

الخميس، 28 يونيو 2018 05:06 م
أمير الكويت يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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بعث  الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ببرقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعزية في وفاة شقيقته.
 
وأعرب أمير الكويت لفضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه مواساته في وفاة المغفور لها، بإذن الله، شقيقة فضيلته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
 
من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره للشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين المصري والكويتى.
 
وتوفيت صباح أمس الأربعاء شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشيعت الجنازة من مسقط رأسها بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.
 
 
 

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