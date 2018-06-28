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أسماء أوائل الدبلومات 2018.. الزراعى والتجارى والصناعى والفندقى

الخميس، 28 يونيو 2018 02:43 م
أسماء أوائل الدبلومات 2018.. الزراعى والتجارى والصناعى والفندقى مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين
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حصل 33 طالبا على ترتيب أوائل الدبلومات الفنية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء الطلاب المتفوقين ونتيجة الدبلومات الفنية 2018 وذلك فى شعب الزراعى والصناعى والفندقى والتجارى.
 
وتفوقت البنات على البنين فى ظاهرة تتكرر بشكل مستمر  وسنوى فى نتائج الامتحانات حيث حصلت 25 طالبة من عدة محافظات على مجاميع مرتفعة فى نتيجة الدبلومات الفنية 2018 أدت إلى ترتيبهم ضمن أوائل للدبلومات الفنية 2018.
 
وتضمنت  تضمنت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2018 فى  نظام الخمس سنوات كل من الطالب محمد عبدالله عبد الحليم  بمدرسة بركة السبع الفنية المتقدمة الصناعية بمجحموع 986.5 درجة  بنسبة نجاح 98.65% .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية " نظام الثلاث سنوات " ، تضمنت قائمة الأوائل الطالبة سارة رجب إبراهيم شرشيرة بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات بالبحيرة بمجموع 688.5 درجة بنسبة نجاح 98.36% ، والمركطز الثانى حصلت عليه الطالبة دعاء على متولى على نصار بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعيىة بنات بالبحيرة بمجموع 685 درجة بنسبة نجاح 97.86% 

وحصلت الطالبة سلمى حسنين رزق درويش على المركز الثالث من مدرسة المحمودية الصناعية بنات بالبحيرة بمجموع 684 درجة بنسبة نجاح 97.71% ، وحصل على المركز الرابع الطالب محمد عادل مصطفى عبد المعطى من مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بادقهلية بمجموع 684 درجة بنسبة نجاح 97.71% .

وتضمنت قائمة الأوائل في دبلوم المدارس الثانوية الفنية اصناعية نظام 3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج ،المكز الأول الطالب احمد على فهمى على بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنى سويف بمجموع 690 بنسبة نجاح 98.57% ، والمركز الأول تعيم وتدريب مزدوج الطالب بولا عاطف فتحى نبيه بمدرسة فصول ملحقة بصالح عوض الله اصناعية المتقدمة بالبحر الأحمر بمجموع 561 درجة بنسبة نجاح 98.42%.

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية اعداد مهنى حصلت الطالبة أمنية محمد محمود فوده على المركز الاو من مدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بدمياط بمجموع 453 درجة بنسبة نجاح 90.6% ، والأول مكرر حصلت عليه الطالبة سماح عبد العال يونس محمد  بمدرسة صوفيا زكى الفنية الصناعية بنات بالدقهلية بمجموع 453 درجة بنسبة نجاح 90.6%.

وفى دبلوم التعليم الزاعى نظام 5 سنوات ، تضمنت قائمة الأوائل حصول الطالب عمر صالح سليم مصطفى على المركز الأول من مرسة مسطد للتصنيع الغذائي بالقليوبية بمجموع 462 درجة بنسبة نجاح 85.56%.

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات ، حص على  المركز الأول الطالبة سامية سعد عى احمد غراب بمدرسة فوة الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ بمجموع 501 درجة بنسبة نجاح 91.09% ، وحصلت على المركز الثانى الطالبة ياسمين جابر جابر محمد عرابى بمدرسة دسوق الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ بمجموع 492 درجة بنسبة نجاح 89.45%.

 وحصل على المركز اثالث الطالبة سمحة محمد إسماعيل دعبس بمدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية بالشرقية بمجموع 484 درجة بنسبة نجاح 88% ، وحصل على المركز الثالث مكرر الطالبة هدير محمد فوزى محمد مريكب بمدرسة دسوق الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ بمجموع 484 درجة بنسبة نجاح 88%.

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية لتعليم والتدريب المزدوج حصل على  المركز الأول الطالبة امينة سعيد عبدالله بمدرسة فصول ملحقة سلطان العويس للتعليم امزدوج بالشرقية بمجموع 518 بنسبة نجاح 87.80% ، والمركز الأول تدريب مزدوج حصل عليه الطالب معاذ عيد حسن بمدرسة صيد وتربية الأسماك باسوان بمجموع 468 درجة بنسبة نجاح 86.67 % .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية اعداد مهنى ، حصل على المركز الأول الطالب رضا على فرغلى ناجى بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية المهنية بالجيزة بمجموع 430 درجة بنسبة نجاح 79.63% .

وفى التعيم التجارى نظام 5 سنوات ، حصل على المركز الأول الطالبة سارة صابر محمد متولى بمدرسة اشمون الفنية المتقدمة التجارية المنوفية بمجموع 480.5 درجة بنسبة نجاح 96.10% .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات حصلت على المركز الأول الطالبة الهام سعد إبراهيم محمد شلبى بمدرسة سيدى سالم التجارية بنات بكفر الشيخ بمجموع 579 درجة بنسبة نجاح 99.83% ، وحصلت على المركز الثانى الطالبة عبير خلف الله عبداللاه هارون بمدرسة الرياض الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشيخ بمجموع 580 درجة بنسبة نجاح 98.62% .

وحصلت على المركز الثانى مكرر الطالبة ندى السيد حسنى محمد وفا بمدرسة الزهور الثانوية الفنية التجارية بنات ببورسعيد بمجموع 570 درجة بنسبة نجاح 98.62% ، وحصلت علىالمركزالثالث الطالبة ايمان شوقى امين  بمدرسة ميت بدر حلالوة الثانوية التجارية بالغربية بمجموع 570 درجة بنسبة 98.28% ، وحصل على المركز الثالث مكرر الطالبة اية نبيل محمد بمدرسة الزهور الثانوية التجارية ببورسعيد بمجموع 570 درجة بنسبة 98.28% ، وح3صل على المركز الثالث مكرر الطالبة ندى شعبان محمد بمدرسة رياض الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشبيخ وحصلت على مجموع 570 درجة بنسبة 98.28% .

وفى دبلم مدارسي الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات ، حصل على المركز الأول الطالبة مريم عمرو حسن من مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية بمجموع 878 درجة بنسبة 97.56% .

وفى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 5 سنوات حصلت على  المركز الأول الطالبة سندس محمد الشاذلى بمدرسة السويس الفنية المتقدمة بمجموع 406 درجة بنسبة 94.42 %.

وفى دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات.

و حصل على المركز الأول الطالب احمد محمد المليجى بمدرسة شبرا الفندقية بمجموع 535 درجة بنسبة 93.86% ..بينتما حصلت الطالبة نانسي عماد عادل من مدرسة سان استيفانو الفندقية الخاصة بالقاهرة على المركز الثانى بمجموع 533 درجة بنسبة 93.51% ، بينما حصلت الطالبة منة الله محمد فتحى على المركز الثالث بمدرسة سان استيفانو الفندقية الخاصة بالقاهرة بمجموع 527 بنسبة 92.465 ، في حين جاءت الطالبة سارة محمد عزت بالمركز الثالث مكرر من مدرسة الاورمان الفندقية الخاصة بالقاهرة ، وكذلك حصل على ذات المركز والمجموع الطالب يوسف صبيح حسن بمدرسة الاورمان الخاصة بالقليوبية .

وفى دبلوم المدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات.

وحصلت على المركز الأول الطالبة ايمان سيد عبده من مدرسة شبرا الثانوية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج بمجموع 679 درجة بنسبة 91.76% 

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات ، اعداد مهنى حصلت الطالبة نعمة مجدى جمال من مدرسة الهرم الفدقية المهنية المشتركة بالجيزة على المركز الأول بمجموع 436 درجة بنسبة 88.98%

 


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