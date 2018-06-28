أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 633 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بقيمة 4 جنيهات، بالتزامن مع استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب عاميا لتسجل 1250 دولارا فى أدنى مستوى لها فى سبعة أشهر.

سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة سجل لعيار 21 حوالى 633 جنيها لأول مرة منذ عدة أشهر، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر ويسيطر على 80 % من مبيعات المعدن النفيس فى مصر.



وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 542.57 جنيها.

عيار 21: 633 جنيها.

عيار 24: 723 جنيها.

الجنيه الذهب: 5064 جنيها.

الأوقية: 1250 دولار.

أسعار الذهب فى مصر تشهد بعض الاضطراب حاليا نتيجة التراجع الكبير لسعر أوقية الذهب عالميا، وعدم استجابة سوق الصاغة فى مصر لهذا التراجع بقدر الانخفاض العالمى فى سعر الذهب.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت وتصل قيمة التفاوت فى سعر الجرام الواحد ما بين تاجر وآخر ومحافظة وآخرى ما بين 50 إلى جنيه واحد فقط، وكذلك المصنعية تختلف بصورة كبيرة حسب نوع المشغول وكذلك الشركة المنتجة.