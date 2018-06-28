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أسعار الذهب اليوم الخميس 28-8-2018 فى مصر

الخميس، 28 يونيو 2018 01:26 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 28-8-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-8-2018  بقيمة 4 جنيهات، بالتزامن مع استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1250 دولارا فى أدنى مستوى لها فى سبعة أشهر.

سعر الذهب بسوق الصاغة
 

 

سعر الذهب اليوم فى سوق الصاغة سجل لعيار 21 حوالى 633 جنيها لأول مرة منذ عدة أشهر، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر ويسيطر على 80% من مبيعات المعدن النفيس فى مصر.


وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 542.57 جنيها.

عيار 21: 633 جنيها.

عيار 24: 723 جنيها.

الجنيه الذهب: 5064 جنيها.

الأوقية: 1250 دولار.

تراجع سعر الذهب عالميا
 

أسعار الذهب فى مصر تشهد بعض الاضطراب حاليا نتيجة التراجع الكبير لسعر أوقية الذهب عالميا، وعدم استجابة سوق الصاغة فى مصر لهذا التراجع بقدر الانخفاض العالمى فى سعر الذهب.

 

 

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت وتصل قيمة التفاوت فى سعر الجرام الواحد ما بين تاجر وآخر ومحافظة وأخرى ما بين 50 إلى جنيه واحد فقط، وكذلك المصنعية تختلف بصورة كبيرة حسب نوع المشغول وكذلك الشركة المنتجة.

 

 


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