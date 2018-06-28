أردوغان يأمر باعتقال 57 عسكريا بالجيش التركى بزعم علاقتهم بفتح الله جولن

كتب- هاشم الفخرانى

أصدرت السلطات التركية مذكرات ضبط وإحضار بحق 57 عسكريًا بالخدمة فى 28 مدينة، وذلك ضمن التحقيقات التى تجريها السلطات مع مؤيدى حركة الخدمة والداعية الإسلامى فتح الله جولن.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أنه بحسب المعلومات الواردة من مديرية الأمن فإن النيابة العامة أصدرت مذكرات ضبط وإحضار فى حق 21 عسكريا بقوات الدرك و30 بالقوات الجوية، و6 بالقوات البرية، و3 ضباط برتبة مقدم ورائد و8 برتبة و32 ضابط صف و11 شاويش متخصص.

كانت الحكومة التركية، وجهت اتهاما إلى حركة الخدمة بقيادة انقلاب عام 2016 ، بينما نفت الحركة وطالبت بتحقيق دولى.