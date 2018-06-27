30 شركة جديدة بالبورصة تعلن عدم وجود علاقة تعاقدية بمجموعة أبراج كابيتال

ارتفعت أعداد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والتى أعلنت عدم وجود أى علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة، إلى 70 شركة، وذلك بعدما ارسلت 30 شركة جديدة إفصاحات للبورصة ردًا على استفسار البورصة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة أبراج كابيتال، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.

وتضمنت قائمة الشركات المعلنة الجديدة كلا الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، العربية للأسمنت، القلعة للاستشارات المالية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، مصر للأسمنت-قنا، السويدى إليكتريك، الدولية للأسمدة والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، جولدن تكس للأصواف، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

كما تضمنت القائمة كلا من العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسكندرية للخدمات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دلتا للإنشاء والتعمير، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الأخوة المتضأمنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، جى بى أوتو، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مستشفى النزهة الدولى، الدولية للثلج الجاف-ديفكو، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

وكانت شركة أبراج القابضة، قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بى.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.