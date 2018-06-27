video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 يوليو.. إعلان نتيجة كلية التجارة بجامعة عين شمس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:14 م
10 يوليو.. إعلان نتيجة كلية التجارة بجامعة عين شمس د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه يجرى الآن الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى على قدم وساق، حيث من المقرر إعلان نتيجة امتحانات الفصل لدراسى الثانى يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018.
 
وأشار إلى أنه تقدم للامتحانات فى الفصل الدراسى الثانى 2017/2018 ، (42600) طالب وطالبة فى الشعبة العربية (7470) طالبا وطالبة فى شعبة اللغة الإنجليزية.
 
وأوضح "قدرى"، أن إدارة الكلية لم تدخر جهدًا خلال فترة الامتحانات لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، كذلك إنجاز وضع الامتحانات وتصحيحها ورصدها من خلال الكنترولات على مدار الساعة لسرعة إظهار النتائج، وبما يضمن وصولها لأقصى معايير الجودة.
 
وكشف أن عمليات التصحيح شهدت لأول مرة على مستوى الجامعة رصد بعض الدرجات إلكترونيًا، تمهيدًا لإدراج نظام إلكترونى محكم خلال عملية التصحيح، ووضع الامتحانات فى الفترة المقبلة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس جامعة عين شمس يكرم نائب شئون التعليم والطلاب لبلوغه السن القانونية

وزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى عين شمس وإيست إنجليا

10 يوليو

كلية التجارة

جامعة عين شمس

اخبار مصر

مصر اليزم

آخر الاخبار




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة