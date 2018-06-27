10 يوليو.. إعلان نتيجة كلية التجارة بجامعة عين شمس

كتب – محمود راغب

أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه يجرى الآن الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى على قدم وساق، حيث من المقرر إعلان نتيجة امتحانات الفصل لدراسى الثانى يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018.

وأشار إلى أنه تقدم للامتحانات فى الفصل الدراسى الثانى 2017/2018 ، (42600) طالب وطالبة فى الشعبة العربية (7470) طالبا وطالبة فى شعبة اللغة الإنجليزية.

وأوضح "قدرى"، أن إدارة الكلية لم تدخر جهدًا خلال فترة الامتحانات لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، كذلك إنجاز وضع الامتحانات وتصحيحها ورصدها من خلال الكنترولات على مدار الساعة لسرعة إظهار النتائج، وبما يضمن وصولها لأقصى معايير الجودة.

وكشف أن عمليات التصحيح شهدت لأول مرة على مستوى الجامعة رصد بعض الدرجات إلكترونيًا، تمهيدًا لإدراج نظام إلكترونى محكم خلال عملية التصحيح، ووضع الامتحانات فى الفترة المقبلة.